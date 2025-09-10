Tokat'tan Ankara'ya Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Sevk Edildi
Tokat'ta doğuştan kalp damarlarındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören 4,5 aylık bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Tokat'ta kalp damarlarındaki rahatsızlık için tedavi gören bebek, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.
Tokat Devlet Hastanesi'nde doğuştan kalp damarlarındaki rahatsızlık için tedavi gören 4,5 aylık bebeğin Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Bebeğin Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilmesi kararı üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edildi.
Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, buradan ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel