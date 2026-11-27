Tokat'tan 4 günlük bebek kalp anomalisi için helikopterle Konya'ya sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Prematüre doğuma bağlı kompleks doğumsal kalp anomalileri tedavisi gören 4 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tokat'taki hastanenin yoğun bakımından ambulansla havalimanına getirilen bebek, ambulans helikopterle Konya'ya gönderildi.
Tokat'ta prematüre doğuma bağlı kompleks doğumsal kalp anomalileri tedavisi gören 4 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'daki hastaneye sevk edildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 4 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen bebek, ekiplerce helikoptere nakledildi.
Bebek, daha sonra ambulans helikopterle Konya'ya gönderildi.
Kaynak: AA