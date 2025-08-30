Tokat'taki Tarihi Hisariye Medresesi'nin Kurtarılması İsteniyor

Tokat'ta bir dönem jandarma karakolu olarak da kullanılan tarihi Hisariye Medresesi sakinleri, binanın yıkılmaktan kurtarılmasını istiyor.

Camikebir Mahallesi Halit Sokak'ta 1411 yılında inşa edildiği kaydedilen ve Cumhuriyet döneminde bir süre karakol olarak da kullanılan yapı, geleneksel Anadolu mimarisinin güzelliklerini de yansıtıyor.

Ev sahiplerinden 53 yaşındaki Sadi İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi yapının yaklaşık 90 yıldır kendilerine ait olduğunu söyledi.

Dedesi Teyfik Akyüzoğlu tarafından yapının 1936 yılında satın alındığını ifade eden İnci, "Dedem tarafından bina alınıyor, 90 yıla yakındır biz de burası." dedi.

İki katlı ve "U" formundaki ahşap yapının üst kısmının dershane olarak kullanıldığını belirten İnci, "Burada üst kısım gençlerin eğitim gördüğü yermiş. Hisariye Medresesi daha sonra jandarma karakolu olarak kullanılmış. Sonra bize geçmiş. Biz de şu an ev olarak oturuyoruz. Çocukluğum burada geçti. Burada yaşamak çok güzel bir duygu. İçeri girdiğiniz zaman bir avluya açılan bir bölümümüz var. Bahçeli iç kısmın ayrı bir güzelliği var." diye konuştu.

Yapının bazı süsleme ve eşyalarının 1953 yılında müze tarafından alındığını anlatan İnci, "Meydan Cami kapısının buranın kapısı olduğunu söylüyorlar. Burayı çok gezmek isteyenler oluyordu, ziyaretçisi çok oluyordu. Hala da gelenler oluyor. Kapıya, 'özel mülktür rahatsız etmeyin' diye yazdık. Ön tarafında bir kısım yıpranmış durumda buranın yapılmasına da izin verilmiyor. Tavan kısmını yaptıralım dedik ama Vakıflar Bölge Müdürlüğü bize izin vermedi. Bilemiyoruz ileride ne olacak, devlet mi alacak, biz mi yaptıracağız? Bulunduğumuz avluda oda oda labirent şeklinde yerler olduğunu söylüyordu rahmetli annem. Binanın 1100 metre kare alanı var. Binanın arka cephesi de bize ait. 150 metre kare bir bölüm. Sipahi Pazarı olarak geçiyor. Küçük dükkanlar varmış ve ticarethane olarak kullanıyormuş. Medreseye gelir getiriyormuş. Yapının bir kısmı da dayımlara ait. Annem ile dayımlar ortak. İkisi de rahmetli oldu. Binada toplamda 21 oda var." ifadelerini kullandı.

Müze tarafından yapının kayıtlarının bulunduğunu, üniversite tarafından da medresenin kitabının hazırlandığını ifade eden İnci, "Biz bu binanın devlete kazandırılmasını istedik ama nasip olmadı. Elimizden geldiği kadar muhafaza etmeye çalışıyoruz ama binanın restorasyonunun yapılması gerekli." şeklinde konuştu.