Tokat'taki Elektrik Akımı Sonrası Hastaneye Sevk Edildi

Tokat'ta elektrik akımına kapılması sonucu vücudunda yanıklar oluşan kişi, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Bir süre önce geçirdiği kaza nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'nde tedavi gören İlker Demir'in yapılan değerlendirmelerin ardından ileri tetkik ve tedavi gerekliliği için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Tedavi gördüğü hastaneden ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen Demir, daha sonra ekiplerce helikoptere nakledildi.

Demir, görevli sağlık çalışanları gözetiminde ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.