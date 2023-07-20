Tokat'ta zift yüklü tanker yangını
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde park halindeki zift yüklü tankerde çıkan yangın sonucunda tanker kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yangın çıkan zift yüklü tanker kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Alan köyünde park halindeki zift yüklü 60 ABA 26 plakalı tankerde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Başçiftlik ve Niksar belediyelerine bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra jandarma yönlendirildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Olayda tanker tamamen yandı.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel