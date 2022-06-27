Tokat'ta yoldan çıkan minibüsteki anne ile kızı yaralandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta minibüsün yoldan çıkıp toprak alana girmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.
Tokat'ta minibüsün yoldan çıkıp toprak alana girmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Kubat idaresindeki 53 AP 714 plakalı minibüs, Tokat- Niksar kara yolu Musapınar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana girdi.
Araçta bulunan ve hafif şekilde yaralanan Kamile (32) ile kızı Fatma Kubat (5), ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel