Haberler

Tokat'ta Yeşilay Mahalle Festivali yapıldı

Tokat'ta Yeşilay Mahalle Festivali yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Çay Mahallesi Festivali, sokak oyunları, palyaço etkinliği ve yüz boyama gibi aktivitelerle gerçekleşti. Şeyda Ateş, bu festivallerle Yeşilay'ın toplumda daha fazla tanınmasını hedeflediklerini açıkladı.

Tokat'ta Yeşilay Mahalle Festivali gerçekleştirildi.

Yeşilay Çay Mahallesi Festivali, Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulu bahçesinde yapıldı. Festivalde sokak oyunları, dokuz taş, yakan top ve ip atlama gibi oyunlar oynandı.

Festivalde ayrıca palyaço etkinliği ile çocuklara yüz boyama da yapıldı.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, AA muhabirine, 2025 yılının bağımsızlık seferi ilan edildiğini söyledi.

Tokat'ta Yeşilay çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkati çeken Ateş, "Yeşilayı toplumun zihninde yaymak amacıyla mahalle festivalleri planladık. Okullarda Yeşilay kulübü faaliyetleri devam ediyor ama böyle bir çalışma, farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Aileleri de bu çalışmanın içine dahil etmeyi planladık. Güzel bir katılım var." dedi.

Ateş, desteklerinden dolayı Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev gelir! Kasa ağzına kadar doldu

Fenerbahçe'ye dev gelir! Kasa ağzına kadar doldu
title