Tokat'ta Yeşilay Mahalle Festivali yapıldı

Tokat'ta Yeşilay Mahalle Festivali gerçekleştirildi.

Yeşilay Çay Mahallesi Festivali, Ali Osman Tepe Kardeşler İlkokulu bahçesinde yapıldı. Festivalde sokak oyunları, dokuz taş, yakan top ve ip atlama gibi oyunlar oynandı.

Festivalde ayrıca palyaço etkinliği ile çocuklara yüz boyama da yapıldı.

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, AA muhabirine, 2025 yılının bağımsızlık seferi ilan edildiğini söyledi.

Tokat'ta Yeşilay çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkati çeken Ateş, "Yeşilayı toplumun zihninde yaymak amacıyla mahalle festivalleri planladık. Okullarda Yeşilay kulübü faaliyetleri devam ediyor ama böyle bir çalışma, farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Aileleri de bu çalışmanın içine dahil etmeyi planladık. Güzel bir katılım var." dedi.

Ateş, desteklerinden dolayı Tokat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de teşekkür etti.