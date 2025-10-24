Tokat'ta Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Tanıtıldı

Tokat'ta esnaf ve vatandaşlara Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi tarafından kent merkezinde şube sorumlusu Nurper Abay, YEDAM görevlisi Elif Sevim Yılmaz tarafından esnaf ve vatandaşlara YEDAM'ın faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi.

Etkinlikte YEDAM'ın afiş ve broşürleri de dükkanlara asıldı.