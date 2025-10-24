Haberler

Tokat'ta Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Tanıtıldı

Güncelleme:
Yeşilay Tokat Şubesi, esnaf ve vatandaşlara YEDAM'ın faaliyetlerini tanıttı. Afiş ve broşürlerle bilgilendirme yapıldı.

Tokat'ta esnaf ve vatandaşlara Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tanıtıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi tarafından kent merkezinde şube sorumlusu Nurper Abay, YEDAM görevlisi Elif Sevim Yılmaz tarafından esnaf ve vatandaşlara YEDAM'ın faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi.

Etkinlikte YEDAM'ın afiş ve broşürleri de dükkanlara asıldı.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
