Tokat'ta Yeni Otopark ve Altyapı Düzenlemesi

Tokat Belediyesinin bölgede başlattığı kapsamlı altyapı ve otopark düzenlemesiyle kalıcı çözümler üretiliyor.

Belediyede yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ kanalının üstünün güvenli şekilde kapatılmasıyla oluşturulan 200 araç kapasiteli yeni otopark, hastane çevresindeki yükü önemli ölçüde azaltacak.

Belediye ekipleri, DSİ'ye ait sulama kanalının üzerini kapatma sürecinde yalnızca bir beton kapama çalışması yapmadı, bölgenin gelecekte karşılaşabileceği sel risklerine karşı kapsamlı bir mühendislik projesi uyguladı.

Çalışmada, yağmur suyu deşarjının doğru yönlendirilmesi, kanaldan gelebilecek suyun taşkın oluşturmaması, otopark alanının uzun vadeli güvenliği için yapısal güçlendirmeler öncelikli olarak ele alındı. Böylece hem kanalın akışı kontrol altına alındı hem de 3 bin 700 metrekarelik alan otopark olarak güvenli biçimde kullanılabilir hale getirildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "DSİ kanalının üstünü kapatırken en temel hedefimiz taşkın ve deşarj riskini tamamen ortadan kaldırmaktı. Yeni altyapı sistemiyle güvenli bir zemin oluşturduk ve 200 araçlık otoparkı şehrimize kazandırıyoruz. Üniversitemizde yapımı devam eden 500 araçlık otoparkla birlikte, hastaneye erişim çok daha düzenli ve konforlu hale gelecek. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.