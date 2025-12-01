Haberler

Tokat'ta Yeni Otopark ve Altyapı Düzenlemesi

Tokat'ta Yeni Otopark ve Altyapı Düzenlemesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediyesi, DSİ kanalının üzerine yapılan otopark ile hastane çevresindeki trafik yükünü azaltmayı hedefliyor. 200 araç kapasiteli otopark, mühendislik projeleri ile birlikte sel risklerine karşı güvenli bir çözüm sunuyor.

Tokat Belediyesinin bölgede başlattığı kapsamlı altyapı ve otopark düzenlemesiyle kalıcı çözümler üretiliyor.

Belediyede yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ kanalının üstünün güvenli şekilde kapatılmasıyla oluşturulan 200 araç kapasiteli yeni otopark, hastane çevresindeki yükü önemli ölçüde azaltacak.

Belediye ekipleri, DSİ'ye ait sulama kanalının üzerini kapatma sürecinde yalnızca bir beton kapama çalışması yapmadı, bölgenin gelecekte karşılaşabileceği sel risklerine karşı kapsamlı bir mühendislik projesi uyguladı.

Çalışmada, yağmur suyu deşarjının doğru yönlendirilmesi, kanaldan gelebilecek suyun taşkın oluşturmaması, otopark alanının uzun vadeli güvenliği için yapısal güçlendirmeler öncelikli olarak ele alındı. Böylece hem kanalın akışı kontrol altına alındı hem de 3 bin 700 metrekarelik alan otopark olarak güvenli biçimde kullanılabilir hale getirildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "DSİ kanalının üstünü kapatırken en temel hedefimiz taşkın ve deşarj riskini tamamen ortadan kaldırmaktı. Yeni altyapı sistemiyle güvenli bir zemin oluşturduk ve 200 araçlık otoparkı şehrimize kazandırıyoruz. Üniversitemizde yapımı devam eden 500 araçlık otoparkla birlikte, hastaneye erişim çok daha düzenli ve konforlu hale gelecek. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Türkiye nefesini tuttu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Derbide 1 Aralık kabusu! 5 maçın 4'ünü Galatasaray kazandı

Dev derbide 1 Aralık kabusu!
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.