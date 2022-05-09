Tokat'ta yeni aldıkları otomobille kaza yapan baba ve oğlu yaralandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta yeni satın aldıkları otomobille kaza yapan baba ile oğlu yaralandı.
SİVAS (AA) - Tokat'ta yeni satın aldıkları otomobille kaza yapan baba ile oğlu yaralandı.
Hacı İsmail Aktaş idaresindeki 58 ADL 406 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu İhsaniye köyü mevkisinde yoldan çıkarak soldaki tarlada yaklaşık 50 metre sürüklendi ve ağaca çarpıp durdu.
Kazada yaralanan sürücü ile babası Adem Aktaş, ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Baba ve oğlunun kaza yaptıkları otomobili bugün satın aldıkları öğrenildi.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel