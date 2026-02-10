Haberler

Tokat'ta polislere YEDAM tanıtıldı

Tokat'ta polislere YEDAM tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta düzenlenen etkinlikte, Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından tütün bağımlılığı eğitimi verildi. Psikolog Enver Özdemir, bağımlılığın etkileri ve YEDAM'ın sunduğu destek hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Tokat'ta polislere Yeşilay Danışmanlık Merkezinin faaliyeleri (YEDAM) tanıtıldı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi Psikoloğu Enver Özdemir tarafından tütün bağımlılığı eğitimi ve YEDAM tanıtımı gerçekleştirildi.

Eğitimde, tütün bağımlılığının bireysel ve toplumsal etkileri, bağımlılıkla mücadele yolları ve YEDAM'ın ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı

Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti