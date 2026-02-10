Tokat'ta polislere YEDAM tanıtıldı

Tokat'ta polislere Yeşilay Danışmanlık Merkezinin faaliyeleri (YEDAM) tanıtıldı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi Psikoloğu Enver Özdemir tarafından tütün bağımlılığı eğitimi ve YEDAM tanıtımı gerçekleştirildi.

Eğitimde, tütün bağımlılığının bireysel ve toplumsal etkileri, bağımlılıkla mücadele yolları ve YEDAM'ın ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.