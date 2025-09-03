Tokat'ta YEDAM Tanıtımı Kırtasiyede Gerçekleştirildi
Yeşilay Tokat Şubesi, YEDAM'ın tanıtımını bir kırtasiyede gerçekleştirdi. Etkinlikte kırtasiye personeline bilgi verilirken, broşürler vatandaşlara dağıtıldı ve afişler asıldı.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel