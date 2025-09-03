Haberler

Tokat'ta YEDAM Tanıtımı Kırtasiyede Gerçekleştirildi

Tokat'ta YEDAM Tanıtımı Kırtasiyede Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Tokat Şubesi, YEDAM'ın tanıtımını bir kırtasiyede gerçekleştirdi. Etkinlikte kırtasiye personeline bilgi verilirken, broşürler vatandaşlara dağıtıldı ve afişler asıldı.

Tokat'ta bir kırtasiyede Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) tanıtımı yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi, kentteki bir kırtasiyede YEDAM'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında kırtasiye personeline YEDAM anlatıldı.

YEDAM'ın tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılırken, afişleri de bilgilendirme amaçlı olarak kırtasiyenin çeşitli yerlerine asıldı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'den 'Göreve başladım' diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt

CHP lideri Özel'den "Göreve başladım" diyen Gürsel Tekin'e jet yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.