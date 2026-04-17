Komşusunun evindeki yangına müdahale etmek isteyen kadın, 5 gün sonra hastanede öldü

Güncelleme:
Tokat'ta komşusunun evinde çıkan yangına yardım etmek için içeri giren Zübeyde Şimşek, ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

TOKAT'ta komşusunun evinde çıkan yangında yardım etmek için içeri giren Zübeyde Şimşek (43), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şimşek, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Niksar ilçesi Melikgazi Mahallesi Hamdi Çavuş Sokak'ta S.G.'ye ait 2 katlı evde, 12 Nisan günü içeride kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden komşu Zübeyde Şimşek, içeride birilerinin olabileceği düşüncesiyle yardıma koştu. Evin arka kapısını kırarak içeri giren Şimşek, kısa süre sonra yoğun dumanın arasında kaldı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken; içeride bir kişinin olduğu bilgisini aldı. Yapılan arama çalışmasında Şimşek, evde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ağır yaralı olduğu belirlenen Zübeyde Şimşek, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kayseri'deki hastaneye sevk edildi. Kayseri'de yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
