Tokat'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mevlana Mahallesi Hükümet Caddesi'nde İsmail Hançer'e ait 3 katlı binanın üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evde bulunanlar, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Güncel