Tokat'ta yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mevlana Mahallesi Hükümet Caddesi'nde İsmail Hançer'e ait 3 katlı binanın üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunanlar, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Erbaa Tokat Güncel Haberler

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