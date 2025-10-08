Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik çalışma sonucu ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler K.A.A. ve Z.Ç'nin üzerinde ve bulundukları adreste yapılan aramalarda 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.