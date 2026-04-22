Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

TOKAT'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Turhal ilçesinde 4, Yeşilyurt ilçesinde ise 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ikametgah, iş yeri ve araçlarında yapılan detaylı aramalarda; 115 gram eroin, 110 gram metamfetamin, 105 gram haşhaş tohumu, 228 gram haşhaş kapsülü, 35 gram bonzai, 20 adet içime hazır fişek, 2 mililitre sıvı amfetamin, 200 mililitre aseton, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmada ki sorgusu devam ediyor.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı