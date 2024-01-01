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Tokat'ta traktör römorkundaki tekerin üzerine devrildiği kişi hayatını kaybetti

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Tokat-Turhal kara yolu Yeniyurt Mahallesi Zekai Gümüş Caddesi'nde, Recep Ö. (26) idaresindeki 60 HV 471 plakalı traktörün römorkundaki teker, şoförün yanında oturan Kadir Cankurt'un üzerine devrildi. Yaralanan Cankurt, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ta traktör römorkundaki tekerin üzerine devrildiği kişi hayatını kaybetti.

Tokat- Turhal kara yolu Yeniyurt Mahallesi Zekai Gümüş Caddesi'nde, Recep Ö. (26) idaresindeki 60 HV 471 plakalı traktörün römorkundaki teker, şoförün yanında oturan Kadir Cankurt'un üzerine devrildi.

Yaralanan Cankurt, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Yeniyurt Turhal Gümüş Tokat Kaza Yaşam Güncel Haberler

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