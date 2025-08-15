Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Aylık Bebek ve Aile Üyeleri Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Aylık Bebek ve Aile Üyeleri Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Şeymanur-Emrah Çelik çifti ile 2 aylık kızları Elanur ve 3 yaşındaki Elifnur Çelik hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Zile ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Şeymanur- Emrah Çelik çifti ile 2 aylık kızları Elanur Çelik ve akrabaları Döndü Polat'tan sonra ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Elifnur Çelik (3) de yaşamını yitirdi.

Kaza, 8 Ağustos'ta Karayün mevkisi Çekerek-Zile kara yolunda meydana geldi. Emrah Çelik yönetimindeki 16 BMT 901 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeritte seyreden Özgür Sepetçi'nin (44) kullandığı 60 AFZ 583 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Emrah Çelik ile araçta bulunan eşi Şeymanur Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin yaralanan 2 aylık bebeği Elanur Çelik ile 3 yaşındaki kızı Elifnur Çelik, akrabaları Döndü Polat ve diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elanur Çelik ve Döndü Polat da burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan Elifnur Çelik ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Elifnur Çelik, yapılan müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana

Alaska'da tarihi görüntüler! Trump ve Putin 6 yıl sonra yan yana
'Ateşkes' sorusuna Putin'den bomba yanıt! Hem de Trump'ın yanında

"Ateşkes" sorusuna Putin'den bomba yanıt! Hem de Trump'ın yanında
Putin'in en zor anları! Yüz ifadesi çok şey anlatıyor

Putin'in en zor anları! Yüz ifadesi çok şey anlatıyor
Diyanet'in 'Miras hakkı' hutbesine gönderme mi? MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken paylaşım

MHP'nin ağır topu, Diyanet'in Cuma hutbesine gönderme mi yaptı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.