Tokat'ta Trafik Denetimleri Sonuçlandı

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimlerinde 1190 aracın trafikten men edildiği bildirildi. Haziran-Eylül döneminde gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca 61 bin 616 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından bu yılın haziran-eylül döneminde yapılan trafik denetimlerinde 1190 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde haziran-eylül ayları döneminde tescilsiz, abart egzoz takan, fazla yolcu taşıyan, gürültü ve drift ile kanuna aykırı teknik değişiklik yapan araçlar kontrol edildi.

Bu dönemde 61 bin 616 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 1190 araç trafikten men edildi.

Kontrol edilen araçlar arasında bulunan 146 motosiklet de otoparka çekildi.

İl genelinde yolcu ve diğer sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin devam edeceği kaydedildi.