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Tokat'ta taşımalı eğitime ara verildi

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Tokat'ta taşımalı eğitime ara verildi

Tokat'ın Zile ilçesinde taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde taşımalı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, AA muhabirine, meteorolojik verilere göre yarın ilçede kar yağışının etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğini belirten Özdemir, "Bu nedenle ilçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarımızda eğitim ve öğretime 14 Mart Salı günü ara verilmiştir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Özdemir Tokat Zile Güncel Haberler

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