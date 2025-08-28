Tokat'ta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Polis Birol Yavuz Caddesi'nde, Mustafa K. (55) yönetimindeki 34 DB 1560 plakalı otomobil ile Murat Y. (47) idaresindeki 60 T 0909 plakalı taksi çarpıştı.
Kazada sürücüler ile taksideki yolcu G.Ö. (15), otomobilde bulunan M.A.A. (3) ve annesi Sema A. (31) yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki M.A.A, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Anne Sema A'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, ana yoldan yan yola dönmeye çalışan otomobil ile taksinin çarpışması yer alıyor.