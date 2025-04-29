Tokat'ta Su Kirliliği Sebebiyle Hayvan Ölümleri Başladı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'taki toplu balık ölümlerinin ardından, ördek ve kaz ölümleri görülmeye başlandı. Ekipler sudan numune aldı.

Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak'ta hafta sonu yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından, ördek ve kazlarda da ölümler görülmeye başlandı. Irmak kıyısında çok sayıda ölü ördek ve kazları görenler, durumu yetkililere bildirdi. Geçen günlerde aynı bölgede meydana gelen balık ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölen balıklardan örnekler alıp inceleme başlattı. Yetkililer sudaki kirlilik, zehirli madde ihtimali ya da hastalık gibi olasılıkları araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,