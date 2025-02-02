Gençlerin "kız meselesi" tartışmasında kan aktı
Tokat'ta kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştı. Motosikletle seyir halinde olan iki kişi, dört gence pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan dört genç, hastaneye kaldırılırken kaçan iki şüpheli aranıyor.
Tokat'ta Hacı Osman Mahallesi Sağlık Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup karşılaştı.
MOTOSİKLETTEN POMPALIYLA ATEŞ ETTİ
M.D.E. (20) ile Ö.K'nin (20) bulunduğu motosikletten E.Ç. (17), M.M.D. (19), D.A. (18) ve O.D'ye (17) pompalı tüfekle ateş edildi. Saçmaların isabet ettiği E.Ç, M.M.D, D.A. ve O.D. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
İki zanlının seyir halindeki motosikletin üzerinden ateş ettiği anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.