Tokat'ta Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Motosiklet tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Niksar ilçe merkezinde meydana geldi. K.B. yönetimindeki 60 ABG 108 plakalı motosiklet, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü, motosikleti emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yanan motosikleti söndürdü. Yanan motosiklet, kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel