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Tokat'ta Sağanak Sele Neden Oldu

Tokat'ta Sağanak Sele Neden Oldu
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Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Ormanözü köyünde sele yol açtı. Yerel halk tarafından kaydedilen görüntülerde suların yolları kapladığı görüldü, ancak yetkililer can kaybı veya ciddi hasar olmadığını bildirdi.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.

Turhal ilçesine bağlı Ormanözü köyünde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, köyde sele neden oldu. Suların yolları kapladığı anlar köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yetkililer, yağış nedeniyle herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar yaşanmadığını bildirdi.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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