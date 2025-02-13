Tokat'ta Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Gözaltı
Erbaa ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ve yaklaşık 650 fişek ele geçirildi. E.G. ve A.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, ev, iş yeri ve bağ evinde arama yaptı.
Aramalarda bir av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ile yaklaşık 650 fişek ele geçirildi, E.G. ve A.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.