Tokat'ta Roma Dönemine Ait Mozaikler Bulundu

Tokat'ta Roma Dönemine Ait Mozaikler Bulundu
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Tokat'ın Zile ilçesinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda Roma dönemine ait mozaikler gün yüzüne çıkarıldı. Kazılar, kaçak kazı sonucu yapılan bir keşfin ardından başlatıldı ve sanat tarihçileri, Zile'nin arkeolojik açıdan önemine vurgu yaptı.

Tokat'ın Zile ilçesinde, mozaik bulunan alanda başlatılan kazı çalışması tamamlandı.

Zincirli Ülya Mahallesi'nde kaçak kazı yapan F.Ş, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik buldu.

İl Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan F.Ş'nin ifadesinin ardından, Tokat Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü tarafından bölgede kazı çalışması başlatıldı.

20 kişilik ekiple yaklaşık 1 ay boyunca söz konusu alanda çalışma yapıldı.

Kazı alanının büyümesi ve yeni mozaik sahnelerin ortaya çıkmasından dolayı ek kazı taleplerinin bakanlığa bildirildiği öğrenildi.

Sanat tarihçisi ve arkeolog Ekrem Anaç, Zile mozaiklerinin gerek tipoloji gerekse sanatsal açıdan Anadolu'da çıkan önemli bir sanat eseri olduğunu ifade ederek, "Mozaiklerin çıktığı alan bir saray kalıntısı. Kazıların devam etmesi gerekir. Zile, arkeolojik anlamda önemli bir şehir, her yerinden tarih fışkırıyor." dedi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel
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Yorumlar (1)

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