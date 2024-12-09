Tokat'ta Polis Ekiplerinden Dolandırıcılık Uyarısı
Artova ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık suçuna karşı vatandaşları bilgilendirerek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, ilçenin farklı noktalarında broşür dağıtarak dolandırıcılığa karşı farkındalığı artırmayı hedefliyor.
Tokat'ın Artova ilçesinde polis ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda uyarılarda bulundu.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçenin faklı noktalarında vatandaşlara broşür dağıttı.
"Dolandırıcılık suçu" hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli ve duyarlı olunmasını istedi.
Ekiplerin çalışmasının süreceği bildirildi.