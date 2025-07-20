Tokat'ta Park Halindeki Traktörden Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

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Tokat'ın Pazar ilçesinde park halindeki traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde oynadığı park halindeki traktörden düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Çayköy köyünde park halindeki traktörde oynayan 2 yaşındaki A.S.Ö, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Küçük çocuk kaldırıldığı Pazar İlçe Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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