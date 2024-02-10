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Tokat'ta Otomobilin Çarptığı Motosikletteki 2 Kişi Ağır Yaralandı

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Tokat'ta bir otomobilin çarptığı motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TOKAT'ta otomobil, yaya geçinden yolun karşısına geçmek isteyen motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında kent merkezinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Berkay Polat (16) yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosiklet, yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Motosiklete, Eray Tezen yönetimindeki 60 FK 559 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkay Polat ve arkasında bulunan Hasan Ertekin (17), yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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