Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir otomobil devrildi. S.D. (46) yönetimindeki araçtaki sürücü ve 3 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

S.D. (46) idaresindeki 60 DS 559 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Çayır köyü Uyuz Pınarı mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz
