Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Artova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Artova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.İ. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen otomobil, ilçe girişinde A.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Artova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Şenel