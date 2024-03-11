Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, Murat Ünal yönetimindeki bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Armağan'ın aracına çarptı. Kazada sürücü Ünal ve yanındaki Volkan Çınar yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Ünal (66) idaresindeki 60 HG 976 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çevreyolu Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet Armağan (41) yönetimindeki 06 ET 4511 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, sürücü Ünal ile yanındaki Volkan Çınar (40) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.