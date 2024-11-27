Tokat'ta Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Tokat'ın Pazar ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü programında, öğretmenler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı da programda yer aldı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde Öğretmenler Günü kutlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ayşe Ak Seda Sayan Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda Öğretmenler Günü programı düzenlendi.
Programa, Kaymakam Ramazan Teke, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner, öğretmenler, daire amiri ve müdürleri katıldı.
Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler onuruna yemek verdi.