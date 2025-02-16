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Tokat'ta Narkotik Operasyonu: 7 Bin 916 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Tokat'ta Narkotik Operasyonu: 7 Bin 916 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Tokat'ta düzenlenen narkotik operasyonunda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ile 4,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda üç kişi gözaltına alındı, iki kişi tutuklandı.

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirledikleri baraka, ev ve araca operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ve 4,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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