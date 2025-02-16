Tokat'ta Narkotik Operasyonu: 7 Bin 916 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Tokat'ta düzenlenen narkotik operasyonunda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ile 4,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda üç kişi gözaltına alındı, iki kişi tutuklandı.
Tokat'ta düzenlenen operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirledikleri baraka, ev ve araca operasyon düzenledi.
Operasyonda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ve 4,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.