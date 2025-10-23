Haberler

Tokat'ta Motosikletli Genç Yorgun Mermiyle Yaralandı
Tokat'ta motosiklet sürerken yorgun mermiyle yaralanan Mert Akbulut'un sırtındaki kurşun yarası, kriminal inceleme sonucu tutuklanan Bahattin İ.'nin tabancasından çıktığı belirlendi. Olay, 29 Eylül 2025'te gerçekleşti.

TOKAT'ta motosikletiyle seyir halindeki Mert Akbulut'u (26) yaralayan yorgun merminin, yapılan kriminal incelemesiyle olayın ardından tutuklanan Bahattin İ.'ye (60) ait tabancadan çıktığı tespit edildi.

Olay, 29 Eylül 2025 tarihinde Erenler Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Mert Akbulut, sırtında aniden bir sıcaklık ve acı hissetti. Cadde üzerindeki 112 Acil Sağlık ambulans bekleme noktasına giden Akbulut, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Acil tıp teknisyenlerinin ilk müdahalesi sırasında, Akbulut'un sırtında kurşun yarası olduğu fark edildi. Müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbulut tedavi altına alındı. Olayın bildirilmesi üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan incelemelerde, yaralı Akbulut'un tişörtü içinde mermi çekirdeği bulundu.

TABANCA İNCELENDİ

Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında, silahı ateşlediği şüphesiyle Bahattin İ. isimli bir kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bahattin İ. tutuklandı. Şüphelinin tabancası ve yaralıdan çıkan kurşun çekirdeği kriminal laboratuvara gönderildi. Laboratuvardan gelen kesin sonuçta, Mert Akbulut'u yaralayan mermi çekirdeğinin, şüpheli Bahattin İ.'nin tabancasından ateşlendiği tespit edildi.

