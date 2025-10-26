Tokat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü S.K. (36) hayatını kaybetti. Motosikletin kontrolden çıkarak devrildiği öğrenildi. Olay yerine gelen ekipler, S.K'nin cenazesini Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
S.K. (36) yönetimindeki 60 AHH 270 plakalı motosiklet, Turhal-Amasya kara yolu Karayolları 74. Şube Şefliği yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
S.K'nin cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel