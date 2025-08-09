Tokat'ta Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, motosikletli Cengiz Albay ve eşi Muazzez Albay, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. Cengiz Albay yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklete, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İ.B. yönetimindeki B-BAL8 yabancı plakalı otomobil, çarptı. Motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz Albay ile arkasındaki eşi Muazzez Albay, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
