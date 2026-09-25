Haberler

Tokat'ta lise öğrencilerden gazilere ziyaret

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta lise öğrencilerden gazilere ziyaret
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesini ziyaret etti.

Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesini ziyaret etti.

Lise öğrencileri ve öğretmenleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesini ziyaret ederek, gazilerle sohbet etti.

Ziyarette öğrenciler Aşr-ı Şerif okuyarak dua etti.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı

Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga! Çok sayıda gözaltı var
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler

Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler
New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Nefret sokaklara sığmadı!
İsrail'in BM temsilcisi, İranlı bir diplomatı böyle taciz etti

İranlı diplomata böyle saldırdılar
Cumhurbaşkanından habersiz Trump'la görüştü, görevinden alındı

Cumhurbaşkanından habersiz Trump'la görüşmek pahalıya patladı
Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de

Benzine tüm zamanların en büyük zammı kapıda! Gözler 1 Ekim'de
Dünya protesto ederken Milei'den Netanyahu'ya övgü dolu sözler

Tokat üstüne tokat yiyen Netanyahu'nun imdadına o yetişti