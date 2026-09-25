Tokat'ta lise öğrencilerden gazilere ziyaret

Tokat'ta lise öğrencilerden gazilere ziyaretGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesini ziyaret etti.
Tokat Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesini ziyaret etti.
Lise öğrencileri ve öğretmenleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şubesini ziyaret ederek, gazilerle sohbet etti.
Ziyarette öğrenciler Aşr-ı Şerif okuyarak dua etti.
Kaynak: AA