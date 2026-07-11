LGS sınavında tam puan alan Berkay Arıkan'ın başarısının sırrı derslerini iyi dinlemesi

Tokat'ın Erbaa içesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Berkay Arıkan, başarısının mutluluğunu yaşıyor.

Erbaa Hakimiyeti Milliye Ortaokulu'ndan mezun olan Arıkan, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Arıkan, gazetecilere, masa başında saatlerce ders çalışmadığını, az ve öz çalıştığını söyledi.

Ailesinin de kendisini çok zorlamadığını dile getiren Arıkan, "Yanlışlarımı analiz ederek daha çok soru çözdüm. Aşırı soru çözmektense zaten soru tiplerinin sayısı sınırlı, onun yerine yanlışlarına odaklanmak, düzenli tekrar yapmak mantıklı olacaktır." dedi.

Dersi derste dinlediğini vurgulayan Arıkan, "Anlamadığım konu olduğunda açıp video dinledim. Onun dışında derste dinlediklerim yetti bana. Öğretmenlerime çok teşekkür etmek isterim. 4 sene boyunca yardımları çok dokundu. Ailem de beni çok zorlamadı. Muhtemelen başarının sebeplerinden biri de o olabilir. Onlara da çok teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.