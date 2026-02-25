Haberler

Tokat'ta "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" açıldı

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Saraylar işbirliğiyle düzenlenen sergide, Hazreti Muhammed'in kutsal emanetleri ile 99 vakıf eseri sergileniyor. Tokat Valisi, serginin 6 şehirde açılacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Milli Saraylar Başkanlığı işbirliğiyle Tokat'ta, "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" düzenlendi.

Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri ile Kabe örtüsünün de arasında bulunduğu 99 vakıf eseri ve kutsal emanet yer alıyor.

Serginin açılışı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Sergiyi gezen Tokat Valisi Abdullah Köklü, Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi'nin 6 şehirde açılacağını, şanslı iller arasında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Vatandaşların sergiyi iyi şekilde değerlendireceğini umduğunu belirten Köklü, "Tokat, maneviyatına önem veren bir memleketimiz. İnşallah gece geç saatlere kadar arkadaşlarımız burada bulunacak. Hemşehrilerimizi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş 99 kutsal emaneti gezmeye davet ediyorum. Bu vesileyle Vakıflar Genel Müdürlüğümüze, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bu hizmetlerinden dolayı canıgönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, özellikle kutsal emanetlerin bulunduğu bölümde duygusal anlar yaşadı.

Sergi, 13.00-23.00 saatlerinde 27 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

