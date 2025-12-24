Haberler

Tokat'ta otomobil kanala uçtu: 1 Yaralı

Güncelleme:
Tokat'ta bir otomobilin kontrolden çıkarak su kanalına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TOKAT'ta kontrolden çıkan otomobilin kanala devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Erkan Kılınç (27) yaralandı.

Kaza, dün akşam 22.30 saatlerinde Gezirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Kılınç (27) idaresindeki 60 HY 966 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
