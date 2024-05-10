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Tokat'ta KKKA hastalığına karşı keklik ve sülün yetiştiriliyor

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Erbaa Belediyesi tarafından KKKA hastalığına neden olan kenelerle mücadele amacıyla her yıl 500 keklik ile bin sülün yetiştiriliyor. Üretilen keklik ve sülünler bahar aylarında doğaya salınarak keneyle mücadeleye katkı sağlanıyor.

Tokat'ta Erbaa Belediyesince, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerle mücadele için her yıl 500 keklik ile bin sülün yetiştiriyor.

KKKA hastalığıyla doğal yöntemlerle mücadele amacıyla 2008 yılında Erbaa Belediyesince keklik ve sülün üretim istasyonu oluşturuldu. Tesiste her yıl yetiştirilen 500 keklik ile bin sülün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl bahar aylarında doğaya salınıyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, gazetecilere, kene ısırmalarının bölgelerinde yaygın olduğunu söyledi.

Karagöl, "Üretilen keklik ve sülünleri doğaya salarak bölgede keneyle mücadeleye katkı sağlıyoruz. Buradaki bakım kolay olmuyor. Onların her gün yumurtlaması, kuluçkaya yatırılması, bakımı, büyümesi tabii ki süreç alıyor. Doğaya salımlarını da Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğümüzle beraber gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Erbaa Belediyesi Bahar Ay Erbaa Sülün Tokat Sağlık Güncel Haberler

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