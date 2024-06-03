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Tokat'ta KKKA hastalığı teşhisi konulan bir kişi tedavi altına alındı

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Tokat'ta son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan bir kişi, KKKA hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görmektedir. Bu yıl ise vücutlarına kene yapıştığı için hastaneye başvuran kişi sayısı 370'tir.

Tokat'ta 1 kişinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu yıl 1 Ocak-3 Haziran tarihleri arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 370 kişi başvurdu.

Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde 20 kişinin tedavisine başlandığı, 3 hastanın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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