Tokat'ta kentsel dönüşümün ilk temelleri atıldı

TOKAT'ta deprem riski taşıyan yapı stokunu yenilenmesi için hazırlanan 1'inci Etap Kentsel Dönüşüm Konutları projesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kentsel dönüşüm sadece binaların güçlenmesi değil; şehrin rahatlaması, yeni sosyal alanlar ve yollar demektir" dedi.

Tokat Belediyesi koordinesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında; Kaleardı Mahallesi Melik Ahmet Gazi Caddesi'nde inşa edilecek konutlar için ilk harç döküldü. Proje ile riskli yapıların yerine depreme dayanıklı konutlar inşa edilirken, bölgedeki yeşil alan ve alternatif yol kapasitesinin de artırılacağı belirtildi. Riskli alan ilan edilen bölgede gerçekleştirilen temel atma törenine; Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'YAPI STOKUNDA CİDDİ SIKINTILARIMIZ VAR'

Törende konuşan Yazıcıoğlu, şehirdeki yapı stokunun önemli bir kısmının risk taşıdığını belirtti. Yazıcıoğlu, "Tokat 1'inci derece deprem riski barındıran bir il. Birçok noktada yapı stokunda ciddi sıkıntılarımız var. Kale eteklerinde bulunan Semerkant, Kabe-i Mescid, Cami-i Kebir ve Erenler mahallelerini kapsayan bölge riskli alan ilan edilmişti. Bu alan hem yapıların kötü olması hem de kaleden kopan kayalar nedeniyle öncelik verdiğimiz projelerden biri oldu" dedi.

114 DAİRE TOKAT DOKUSUNA UYGUN OLACAK

Kentsel dönüşümün şehre nefes aldıracağını ifade eden Başkan Yazıcıoğlu, "Kentsel dönüşüm demek; şehrin rahatlaması, yeni sosyal alanlar, yeni parklar, yeni yollar ve alternatif yollar demek. Kısacası kentsel dönüşüm, şehrin huzuru demek. Şimdi başlattığımız 114 dairelik, Tokat dokusuna uygun kentsel dönüşüm projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bölgeyi geniş çaplı bir rekreasyon alanı olarak değerlendireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde projenin temeli atıldı. Çalışmaların tamamlanması ile hak sahibi vatandaşların güvenli konutlarına yerleştirilmesi hedefleniyor.

