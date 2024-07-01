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Tokat'ta Kentsel Dönüşüm Çalışmalarıyla İlgili Toplantı Gerçekleştirildi

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Tokat'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen'in katılımıyla kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, şehrin tarihi ve kültürel alanlarıyla Kaledibi bölgesinde incelemede bulunuldu ve kentsel dönüşüm için gerekli desteklerin sağlanacağı belirtildi.

Tokat'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen'in katılımıyla kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında gerçekleştirilen toplantıya Gürgen'in yanı sıra Vali Numan Hatipoğu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Gedaş Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı katıldı.

Toplantı sonrasında şehrin tarihi ve kültürel alanlarıyla Kaledibi bölgesinde incelemede bulunan Gürgen, kentsel dönüşüm için gerekli her türlü desteğin bakanlık tarafından verileceğini belirtti.

Yazıcoğlu, Tokat'ta kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili start verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık tarihi ve kültürü ile şehrimizi depreme karşı yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Cumhur İttifakı ruhuyla daha güçlü olduğumuz inancıyla Tokat için hep birlikte üretmeye devam ediyoruz. Bakan Yardımcısı Sayın Vedad Gürgen, Valimiz Sayın Numan Hatipoğlu, Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Arslan ve Yücel Bulut'un katılımıyla daha yaşanabilir, çevre dostu ve modern bir Tokat şehri için kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm, imar planlama gibi kritik konularda toplantımızı gerçekleştirdik. Tarihin izlerini koruyarak, kültürel değerlerimizi yaşatarak Tokat'ımızı depreme karşı dirençli hale getirmeye yönelik kentsel dönüşüm startını verdik."

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Vedad Gürgen Tokat Politika Güncel Haberler

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