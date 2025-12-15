Tokat'ta kentsel dönüşüm başladı

Tokat'ta kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, üretken belediyecilik vizyonu doğrultusunda kentin geleceğini güvence altına alacak kentsel dönüşüm çalışmalarını hayata geçirdi. Deprem güvenliği, yaşam kalitesi ve şehir estetiğini önceleyen dönüşüm süreci, Kaleardı Mahallesi'nde fiilen başladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Kaleardı Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak hafriyat çalışmasının 15 gün içinde bitmesini hedeflediklerini söyledi.

Yazıcıoğlu, "15 gün içinde hafriyat çalışmasının bitmesini hedefliyoruz. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Jeolojik etütlerimizi yaptık. Sağlam olması bakımından istinat duvarı ve temellerimizi güçlü bir şekilde atarak devam edeceğiz. Daha sonra da karşı bölgeye başlayacağız. Tokat'ımızda riskli yapıların ortadan kaldırılması, afetlere dayanıklı konutların inşa edilmesi, altyapı ve çevre düzenlemelerinin modern şehircilik anlayışıyla yenilenmesi hedefiyle çıktığımız bu yolda inşallah en iyi şekilde sonuca ulaşacağız. Üretken belediyecilik anlayışımızın sahadaki somut yansımalarından biri olan kentsel dönüşüm çalışmalarımız Tokat'ımıza, bölgemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.