Tokat'ta Kene Isırığı Sonucu KKKA Teşhisi Konulan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Tokat'ın Zile ilçesinde 14 yaşındaki N.S, vücuduna yapışan kene sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. KKKA teşhisi konularak yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
Zile ilçesinde 8 gün önce 14 yaşındaki N.S'nin vücuduna kene yapıştı.
Bir süre sonra rahatsızlanan N.S, ailesi tarafından Zile Devlet Hastanesine götürüldü.
Buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilen N.S, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel