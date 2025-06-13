Tokat'ta Kene Isırığı Sonucu KKKA Teşhisi Konulan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde 14 yaşındaki N.S, vücuduna yapışan kene sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. KKKA teşhisi konularak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tokat'ta kenenin ısırdığı çocuk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Zile ilçesinde 8 gün önce 14 yaşındaki N.S'nin vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan N.S, ailesi tarafından Zile Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edilen N.S, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim

Ünlü oyuncu ağlayarak isyan etti: İntiharın eşiğine geldim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki

AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına ilk yorum
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

Kimse beklemiyordu! Dursun Özbek Fenerbahçeli efsaneye imza attırdı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı

Piyasalarda deprem! Altın ve petrol fiyatları fırladı
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir

İsim listesi yayımlandı, şubeye gitmeyenin parası devredilecek
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.