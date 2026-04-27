Tokat'ta Kelebek Etkisi Kulübü kadınları sağlıklarıyla ilgili bilinçlendiriyor

Kadın sağlığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Kelebek Etkisi Kulübü tarafından düzenlenen bilgilendirme standı, yoğun ilgi gördü.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hıdırlık Meydanı'nda açılan stantta üniversite öğrencilerinin aktif katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen sağlık konularına dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında üreme sağlığı, hijyen, adet döngüsü, gebelik süreci ve erken teşhisin önemi gibi pek çok başlık ele alındı. Standı ziyaret eden katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, merak edilen sorular da birebir iletişimle yanıtlandı. Özellikle genç kadınların bilinçlenmesine katkı sağlayan etkinlik, samimi ve interaktif ortamıyla dikkat çekti.

Kelebek Etkisi Kulübü üyeleri, küçük bir bilgilendirmenin bile büyük farklar yaratabileceğine inanarak yola çıktıklarını ifade etti.

Kadın sağlığına yönelik toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefleyen bu anlamlı etkinlik, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. Kelebek Etkisi Kulübü'nün bu girişimi, bilinçli bireyler yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.