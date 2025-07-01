Tokat'ta Kaza Geçiren 3 Yaşındaki Çocuk Ankara'ya Sevk Edildi
Tokat'ta evde geçirdiği bir kaza sonucu sol el parmakları kopan 3 yaşındaki çocuk, tedavi için ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.
Tokat'ta evde geçirdiği kaza sonucu parmakları kopan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
Sol el parmakları kopan çocuğun ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.
Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen çocuk, ekiplerce helikoptere nakledildi.
Çocuk, daha sonra ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel